طلب أمريكي للسوداني يخص قواعد واشنطن في العراق

الخارجية الأميركية، من جهتها، قالت في بيان، إن بلينكن تحدث مع رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، وبحثا المواجهة بين إسرائيل وحركة حماس، والحاجة لمنع امتداد الصراع.وذكرت أيضا أن بلينكن ناقش خلال الاتصال الموقف الإنساني في غزة، والتعاون مع العراق والشركاء الآخرين في المنطقة لتحديد الخطوات التي يمكن القيام بها لوضع أسس سلام عادل ودائم.وكان فرهاد علاء الدين، مستشار رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني للشؤون الخارجية، قال إن العراق يعتقد أن المنطقة قد تشهد صراعاً إقليمياً‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ما لم تتحول الهدنة الحالية في غزة إلى وقف دائم لإطلاق النار.ويشن حزب الله اللبناني، والعديد من الفصائل العراقية، هجمات شبه يومية على القوات الإسرائيلية والأميركية رداً على القصف الإسرائيلي لغزة.وأعلنت بعض الفصائل العراقية المسلحة الرئيسية التي تقف وراء الهجمات الأخيرة، أنها ستلتزم بوقف إطلاق النار في غزة، لكنها أشارت إلى أنها ستستأنف الهجمات إذا انتهت الهدنة.