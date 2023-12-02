زلزال يضرب بنغلاديش

وأشار المركز في بيانه اليوم السبت، إلى أن قوة الزلزال بلغت 5.7 درجات.ووفقا للبيان، كان مركز الزلزال على بعد 45 كيلومترا جنوب مدينة كوميلا التي يبلغ عدد سكانها حوالي 389 ألف نسمة، أما بؤرته فكانت على عمق 35 كيلومترا.ولم ترد حتى الآن، أية أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار نتيجة هذا الزلزال.