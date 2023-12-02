ورفع الرجل الفائز بالجائزة الكبرى البالغة 1.35 مليار دولار، الدعوى ضد والدة طفلته، متهما إياها بالكشف عن فوزه باليانصيب لأفراد عائلته، وفقا لسجلات المحكمة.وتقول الدعوى القضائية أن المرأة وقعت على اتفاق عدم الإفشاء في 8 فبراير، ووافقت على إبقاء الجائزة الكبرى سرا حتى تبلغ ابنتهما 18 عاما في 1 يونيو 2032. وأنه طلب منها التوقيع على اتفاقية عدم إفشاء (NDA) تمنعها من إعلام أي شخص لمدة تقرب من عقد من الزمن، لكن المرأة خرقت هذا الاتفاق الملزم قانونا بإخبار والديه وشقيقته. والآن يريدها الرجل أن تدفع تعويضا "لا يقل عن 100 ألف دولار لكل إفشاء غير مصرح به".وتزعم الدعوى القضائية أنه "نتيجة لإفشاء المدعى عليها (للسر)، عانى الرجل من ضرر لا يمكن إصلاحه" مشيرة إلى ما قد يترتب على ذلك الإفشاء من أخطار.وفاز جون دو من ولاية مين بالجائزة الكبرى ليانصيب Mega Millions التي تبلغ قيمتها 1.35 مليار دولار، ولا يزال لديه 400 مليون دولار بعد خصم الضرائب.ولا يزال الفوز بالجائزة الكبرى في يانصيب Mega Millions عام 2018 البالغ 1.537 مليار دولار يمثل فوزا قياسيا في تاريخ اليانصيب الذي يقام منذ عام 2002.