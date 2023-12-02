بقوة 7.2.. زلزال عنيف يهز الفلبين

ضرب زلزال بقوة 7.2 على مقياس ريختر الفلبين، مساء السبت، ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

وقالت وكالة رصد الزلازل الفلبينية إن "الزلزال استمر لثوان، ونصحت السكان بتوخي الحذر تحسبا لهزات ارتدادية وأضرار".



وأضافت الوكالة أن "الزلزال ألحق أضرارا بالغة في بعض أقاليم الفلبين".

