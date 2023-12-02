انفجارات تهز تل أبيب بعد صواريخ من غزة

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن "شخصا أصيب إثر سقوط شظايا صاروخ بمدينة حولون جنوب تل أبيب".

كما قالت القناة 12 الإسرائيلية إن فشلا في أحد صواريخ القبة الحديدية أثناء عملية الاعتراض أدى إلى سقوطه.وأعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنها قصفت تل أبيب برشقة صاروخية "ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين" في غزة.وجددت فصائل المقاومة الفلسطينية إطلاق دفعات صاروخية تجاه مواقع وبلدات إسرائيلية.