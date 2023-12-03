هجوم مسلح على حافلة يودي بحياة 9 أشخاص في باكستان

وقال عزمت شاه المسؤول بالشرطة، إن إطلاق النار وقع مساء السبت في منطقة تشيلاس بمديرية غيلغيت بالتستان في شمال البلاد.وكانت الحافلة تقل ركابا من غيلغيت إلى روالبندي، وفقد السائق السيطرة على الحافلة عندما تعرضت لإطلاق النار واصطدمت بشاحنة أخرى. واشتعلت النيران في الشاحنة، ما أسفر عن مقتل سائقي المركبتين.وأصيب ما لا يقل عن 26 شخصا في الحادث، وتم نقلهم إلى المستشفيات المحلية.