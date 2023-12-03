العراق خارج القائمة.. لائحة بأغلى مدن العالم للعيش خلال 2023

ورغم أن هذه النسبة أدنى بقليل من القفزة الكبيرة التي سجلها الاستطلاع عينه في عام 2022، وبلغت 8،1%، إلا أن الأرقام تظل أعلى بكثير من "الاتجاهات التاريخية".لكن هناك بعض الأخبار الجيدة، ذلك أنّ أسعار المرافق، الفئة الأسرع ارتفاعًا في مسح عام 2022، أظهرت أقل قدر من التضخم هذه المرة.وتتباطأ وتيرة الزيادات في الأسعار بسبب تراجع مشاكل سلسلة التوريد منذ أن رفعت الصين قيودها المتعلقة بفيروس كورونا في أواخر عام 2022. غير أنّ أسعار البقالة تستمر في الارتفاع حيث يعرض تجار التجزئة أسعارًا مرتفعة على المستهلكين.وأفادت أوباسانا دوت، رئيسة تكلفة المعيشة العالمية لدى المؤشر، في بيان: "نتوقع أن يستمر التضخم في التباطؤ، عام 2024، حيث يبدأ الأثر المتأخر لارتفاع أسعار الفائدة في التأثير على النشاط الاقتصادي، وبالتالي طلب المستهلكين".وحذرت دوت من المخاطر المتصاعدة جراء الصراع المسلح والطقس المتطرف.وأضافت أن المزيد من التصعيد في الحرب بين "إسرائيل" وحماس من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة، في حين أن الأثر الأكبر يُتوقع من ظاهرة النينيو التي من شأنها أن ترفع أسعار المواد الغذائية بشكل أكبر".وبالتأكيد ينعكس ارتفاع تكاليف المعيشة على العديد من المدن التي أصبحت كلفة العيش فيها أعلى، لكن بعضها قد يتضرر أكثر.تم تصنيف سنغافورة ومدينة زيوريخ في سويسرا أنهما من أغلى المدن في العالم. ويُعزى تصنيف المدينة السويسرية التي كانت في المركز السادس العام الماضي، إلى قوة الفرنك السويسري، وارتفاع أسعار البقالة، والسلع المنزلية، والترفيه. كما لوحظ في سنغافورة أيضًا ارتفاع بأسعار النقل، والملابس الراقية.رغم أنّ نيويورك تقاسمت المركز الأول مع سنغافورة العام الماضي، إلا أن الوجهة الأمريكية الشهيرة، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 1.9% وفقًا للدراسة، تراجعت إلى المركز الثالث، لتتعادل مع مدينة جنيف السويسرية.واحتلت هونغ كونغ، الوجهة الآسيوية الأخرى الوحيدة في المراكز العشرة الأولى، أي المركز الخامس، وحلّت بعدها مدينة لوس أنجلوس الأمريكية في المركز السادس، وحطت العاصمة الفرنسية باريس رحالها في المركز السابع ضمن قائمة أغلى مدينة في العالم.تقاسمت تل أبيب في إسرائيل المركز الثامن مع العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، لكن تجدر الإشارة إلى أن الاستطلاع أُجري قبل اندلاع الصراع بين إسرائيل وحماس في أكتوبر/ تشرين الأول.وحلت في المرتبة العاشرة مدينة سان فرانسيسكو، وهي واحدة من ثلاث مدن أمريكية ضمن المراكز العشرة الأولى.وفي أسفل القائمة، شهدت المدينتان الروسيتان العاصمة موسكو وسانت بطرسبرغ بعضًا من التراجع الأكبر، حيث تراجعتا تباعًا من المرتبة 105 إلى 142 و74 إلى 147، في تصنيف هذا العام. كما انخفضت قيمة الروبل بشكل كبير منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/ شباط 2022.وأفاد الاستطلاع أنّ التعافي البطيء بعد الجائحة و"انخفاض الطلب الاستهلاكي" كانا بين العوامل التي أدت إلى تراجع مدن صينية مثل بكين، التي كانت في المرتبة 34 العام الماضي، ضمن القائمة.ولا تزال العاصمة السورية دمشق، أرخص مدينة في العالم. كما أنّ العاصمة الإيرانية طهران، وطرابلس في ليبيا، تقتربان من المدن الأرخص ضمن آخر القائمة أيضًا، حيث احتلتا المركزين 172 و171 على التوالي.وسجلت تكاليف المرافق والمساعدة المنزلية والتبغ كلفتها الأعلى في المدن الأمريكية، في حين كانت مدن أوروبا الغربية بين أغلى المدن عندما يتعلق الأمر بالترفيه، والنقل، والسلع المنزلية. وكانت محلات البقالة والمشروبات الكحولية الأكثر كلفة في المدن الآسيوية، بحسب الاستطلاع.واستطلعت تكلفة المعيشة العالمية لعام 2023 آراء حول 173 مدينة رئيسية، وقارنت أكثر من 400 سعر فردي عبر 200 منتج وخدمة. واستثنيت كراكاس في فنزويلا، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 450% منذ عام 2022.1. زيوريخ وسنغافورة (تعادل)3. نيويورك وجنيف (تعادل)5. هونغ كونغ6. لوس أنجلوس7. باريس8. تل أبيب وكوبنهاغن (تعادل)10. سان فرانسيسكو