سفينة بريطانية تتعرض لقصف صاروخي قبالة اليمن

وقالت مجموعة أمنية بحرية مقرها في بريطانيا، أن "السفينة مملوكة لبريطانيا وكانت قد تعرضت لقصف صاروخي خلال إبحارها في مياه البحر الأحمر".وقالت شركة "أمبري" للأمن البحري إن "السفينة - التي لم يذكر اسمها - والتي ترفع علم جزر البهاما "أصيبت بصاروخ" أثناء إبحارها جنوبا على بعد حوالي 35 ميلا بحريا قبالة الساحل الغربي لليمن".وأضافت: "كانت السفينة المتضررة تصدر نداءات استغاثة تتعلق بوجود قرصنة / هجوم صاروخي".من جهتها، أبلغت وكالة أخرى عن "نشاط محتمل لطائرات بدون طيار في تلك المنطقة".