بينهم جنود.. قتلى ومصابين بهجوم مسلح على حافلة في باكستان

وأفاد المسؤول الحكومي الكبير في المنطقة، عارف أحمد خان: "بعد إطلاق النار، خرجت الحافلة عن السيطرة واصطدمت بشاحنة قادمة، واندلعت النيران بعد ذلك في المركبتين.. السائقان من بين الضحايا".وأكد أن "8 أشخاص قُتلوا في المكان، بينما تُوفي شخص، لاحقًا، في المستشفى متأثرًا بإصابته".ومن بين القتلى جنديان كانا في إجازة، فيما أصيب 25 شخصًا بجراح.ووقع الهجوم قرب شيلاس في غلغت-بلتستان على طريق كاراكورام السريع، الرابط بين العاصمة إسلام أباد ومناطق الشمال الجبلية والصين.وكانت الحافلة متوجهة جنوبًا إلى مدينة راولبندي المجاورة للعاصمة.ولم تعلن أي مجموعة مسؤوليتها عن الهجوم، وتقع شيلاس قرب سد ديامير-بهاشا، وهو مشروع سد صيني ضخم مدعوم من الصين، يتم تشييده على نهر السند.