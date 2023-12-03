تفاصيل جديدة تخص منفذ "هجوم باريس": بايع داعش

قال المدعي العام الفرنسي جان-فرنسوا ريكار، إن منفذ الهجوم قرب برج إيفل السبت، بايع تنظيم "داعش" في شريط مصور قبل تنفيذ العملية.

وأوضح ريكار خلال مؤتمر صحافي أن "المنفذ أرمان رجابور مياندواب وهو فرنسي من أصل إيراني يبلغ السادسة والعشرين تكلم بالعربية في الشريط المصور وأعلن دعمه للجهاديين الذين ينشطون في مناطق مختلفة".

وأضاف المدعي العام أن "والدة منفذ الهجوم أبلغت الشرطة بقلقها من تصرفاته في أكتوبر الماضي بسبب انطوائه على نفسه".



ومساء السبت، طعن أرمان راجابور مياندواب (26 عاما) سائحا يبلغ 23 عاما يحمل الجنسيتين الألمانية والفلبينية، ومن ثم هاجم رجلين آخرين بمطرقة ما أدى إلى إصابتهما بجروح طفيفة وهما فرنسي يبلغ 60 عاما وبريطاني يبلغ 66 عاما وأُصيب في عينه، بحسب النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في فرنسا.