أردوغان: غزة ارض فلسطينية وستضل ونتنياهو مجرم حرب

وقال أردوغان في كلمة ألقاها أمام اجتماع لجنة لمنظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول، إن "غزة أرض فلسطينية وستظل ملكا للفلسطينيين دوما".ونهاية الشهر الماضي، وصف أردوغان نتنياهو بأنه "جزار غزة"، متهمًا إياه بـ"إثارة نزعة معاداة السامية" في العالم".وكان الرئيس التركي وصف إسرائيل مرارًا بأنها "دولة إرهابية".