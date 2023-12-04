طهران تؤكد: لا قيود على مليارات صفقة تبادل السجناء

وقال محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين، إن الأموال "غير مجمدة على الإطلاق"، لافتاً إلى أن "مسار نقل 6 مليارات دولار من أموال إيران في قطر في طور التنفيذ".وأتى نفي فرزين بعد أيام من موافقة مجلس النواب الأميركي بأغلبية على قرار "يمنع إيران من الوصول إلى مبلغ 6 مليارات دولار، في خطوة دفع بها الجمهوريون لمحاسبة إدارة الرئيس جو بايدن على ما يعدونه "تواطؤاً في تمويل الإرهاب المدعوم من إيران في الشرق الأوسط"، وفق ما ذكرت وكالة "أسوشييتد برس".وحصل القرار الذي يحمل عنوان "قانون عدم تمويل الإرهاب الإيراني"، على 307 أصوات مؤيدة مقابل 119 معارضاً. وينتظر القرار تصويت مجلس الشيوخ، حيث من المتوقع ألا يحظى بتأييد الأغلبية الديمقرطية.ومن شأن القرار الجديد أن "يفرض عقوبات مالية لمنع تحويل أي أموال إلى إيران، كما أنه يهدد بمعاقبة أي حكومة أو فرد يشارك في معالجة تحويل الأموال".يشار إلى أن إيران والولايات المتحدة توصلتا في 10 اب إلى اتفاق لتبادل السجناء، تفرج بموجبه كل منهما عن 5 سجناء، كما يسمح لإيران بالوصول إلى 6 مليارات دولار من عوائد نفطها، كانت مجمدة في كوريا الجنوبية.بموجب الاتفاق، يسمح للبنوك الكورية الجنوبية التي كانت الأموال الإيرانية مودعة فيها بتحويلها إلى قطر تحت إشراف البنك المركزي القطري، شريطة ألا يسمح لإيران باستخدامها سوى للأغراض الإنسانية، وفقا لنظام العقوبات الأميركية.