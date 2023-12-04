العثور على جثث الجنود الأمريكيين بعد سقوط طائرة عسكرية قبالة اليابان

وذكرت قيادة العمليات الخاصة في القوات الجوية الأمريكية في بيان، أنه "في إطار عمليات البحث الأمريكية اليابانية المشتركة "تمكنت فرق الغوص من تأكيد وجود خمسة أفراد إضافيين من الطاقم الأصلي المكون من ثمانية".وقالت اليابان، التي تستخدم طائرات أوسبري أيضا، الأربعاء، إنها "لا تخطط لوقف تحليق الطائرة، لكنها طلبت من الجيش الأمريكي التحقيق في الحادث".ويعد نشر طائرات أوسبري في اليابان محل جدل؛ إذ يرى رافضون للأمر أنها معرضة للحوادث، بينما يقول الجيشان الأمريكي والياباني إنها طائرة آمنة.