العواقب وخيمة.. تركيا تحذر إسرائيل بشأن ملاحقة افراد حماس على اراضيها

ونقلت قناة " TRT" التلفزيونية التركية، عن المصادر، إن "الجانب الإسرائيلي تلقى التحذيرات اللازمة فيما يتعلق بالمعلومات التي ظهرت في وسائل الإعلام بأن إسرائيل ستلاحق أعضاء "حماس" الذين يعيشون خارج فلسطين، بما في ذلك تركيا".وأكدت المصادر الاستخباراتية التركية أن "مثل هذه الإجراءات سيكون لها "عواقب وخيمة".وقال مسؤولون أتراك للأناضول، إن "أجهزة استخباراتية مختلفة حاولت في السابق القيام بمثل هذه الأنشطة غير القانونية على أراضي الجمهورية، وهو أمر غير مقبول".وأعلن رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، رونين بار، في وقت سابق أن "إسرائيل ستلاحق قادة حركة "حماس" في قطر وتركيا ولبنان، حتى لو استغرق الأمر سنوات".