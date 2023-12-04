التشيك تعلن نفاذ مخزونات الأسلحة بسبب أوكرانيا

وقال رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا، في تصريح اليوم الاثنين، إن "مخزونات الأسلحة في مستودعات الجيش، والتي يمكن توريدها إلى أوكرانيا، انخفضت بشكل كبير، لكن هناك إمكانية لتوريد الأسلحة التي تنتجها شركات صناعة الدفاع التشيكية".وأضاف: "نحن واحدة من تلك الدول التي كانت أول من قدم المساعدة لأوكرانيا بتوريد المعدات العسكرية. الآن انخفض مخزون الأسلحة الذي يمكننا توريده مباشرة من مستودعاتنا العسكرية بشكل كبير".وأشار فيالا إلى أن هناك "إمكانية لمواصلة مساعدة أوكرانيا بفضل صناعتنا الدفاعية القوية. نحن نعمل على ذلك بالتنسيق مع شركائنا من العالم الديمقراطي".وفي وقت سابق قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، إن الوضع في أوكرانيا قد يتدهور ويصبح أسوأ بسبب عدم كفاية المساعدات من جانب الدول الغربية لنظام كييف.