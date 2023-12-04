اعطته ابنتها بالامانة ريثما تفي له بدينها المستحق

وأصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بياناً أعلنت فيه تلقيها شكوى حول خطف طفلة سورية تبلغ من العمر 3 سنوات وتعرضها للتعذيب.وعلى اثر شكوى تقدّمت بها م. ح. (مواليد 1990، سوريّة) حول اختطاف ابنتها، بتاريخ 17-11-2023 قامت شعبة المعلومات بإجراءاتها لتحديد ملابسات عملية الخطف ومكان وجود الطفلة المخطوفة بهدف إعادتها إلى ذويها وتوقيف الخاطفين.وعقب التحقيق مع والدة الطفلة م.ح اعترفت أنها مدينة لشخص سوري يدعى أ.ب بمبلغ 26،200 دولار أمريكي، وخلال مدة محاولتها تأمين المبلغ اتفقت معه على ترك ابنتها لديه على سبيل الأمانة.وبعد انتهاء المهلة المحددة بين الطرفين أقدم شخص في الـ 10 من تشرين الثاني الماضي على إبلاغ والدة الطفلة بشراء ابنتها من الدائن وطالبها بمبالغ مالية تراوحت بين 60 – 300 ألف دولار أمريكي لكي تستعيدها.ونتيجة المتابعة تمكنت الجهات المختصة في شعبة المعلومات من تحديد مكان الطفلة المخطوفة داخل منزل م.ق، وبعد رصد ومراقبة داهمت دوريات الشعبة في الـ 22 من الشهر الماضي بشكل متزامن منازل في منطقتي الصفرا وحالات وأوقفت 4 أشخاص مشاركين في عملية الخطف.كما ضبطت القوات المداهمة هواتف محمولة وجواز سفر وتم العثور على الطفلة المخطوفة في قرية حالات داخل منزل الموقوف م.ق.بالتّحقيق معهم، اعترف (أ. ب.) أنه أقدم على خطف الطّفلة بسبب عدم إيفاء الدّيون المترتّبة على والدتها، وعمد الى تصوير الطّفلة وهو يقوم بصفعها على وجهها، ويحملها رأساً على عقب وهي مكبّلة.وقام بوضع الماكياج على وجهها لإيهام والدتها بأن ذلك من آثار التّعنيف. وكان يتواصل مع الوالدة عبر تطبيق "WHATSAPP"، من رقمين مختلفين وكان يوهمها بأنّه هو من اشترى ابنتها ويطالبها بمبالغ مالية.وأخفى الطّفلة لدى المدعو (م. ق.)، بشكل مؤقّت، بعد عودته من البقاع، مضيفاً أنّ شقيقَيه على علم بهذه الأحداث، وأنّهما طالبا الوالدة بدفع الأموال إلى شقيقهما مقابل إعادة ابنتها.أما باقي الموقوفين فاعترفوا بما نُسب إليهم، وبنتيجة كشف الطبيب الشرعي على الطفلة تبيّن أنها بحالة جيّدة ولا توجد أي آثار تعذيب على جسدها، وتم تسليمها إلى جمعية معنيّة في سدّ البوشرية لرعايتها، وذلك بعد التنسيق مع مديرة مكتب حماية الأحداث في جبل لبنان.كما تم توقيف والدة الطّفلة ووالدها المدعو م. ب. (مواليد 1975)، وأودعوا جميعًا المراجع المعنيّة، بناءً على إشارة القضاء المختص، ولا يزال العمل قائماً لتوقيف باقي المتورطين.