واشنطن تكشف تفاصيل تخص "ضربة كركوك": تم إخطار بغداد

كشفت القيادة المركزية الامريكية، عن تفاصيل جديدة تخص الضربة التي استهدفت عراقيين في محافظة كركوك، مؤكدة أنها اخطرت قوات الأمن العراقية بها.

وقالت القيادة في بيان، إنه "في 3 كانون الأول بالقرب من كركوك بالعراق، اشتبكت القوات المخصصة لقوة المهام المشتركة- عملية العزم الصلب مع خمسة مسلحين كانوا يستعدون لإطلاق طائرة بدون طيار هجومية في اتجاه واحد".

وأضاف البيان "ردت قواتنا دفاعاً عن النفس باستخدام نظام جوي أمريكي مسلح بدون طيار، مما أسفر عن القضاء على جميع المسلحين الخمسة وتدمير الطائرة بدون طيار"، وفقاً للبيان.

وكشف البيان أنه "تم إخطار قوات الأمن العراقية بالضربة، وتوجهت إلى الموقع..".

وكانت مصادر امنية قد كشفت، مساء الاحد الماضي، عن استشهاد خمسة عناصر من الفصائل العراقية في قصف أمريكي استهدفهم في كركوك.