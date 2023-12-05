إيران: لم نشارك في أي هجوم ضد القوات الأميركية

وقال السفير والممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لم تشارك في أي عمل أو هجوم ضد القوات الأميركية"، مؤكداً "رفض بلاده بشدة استمرار الادعاءات غير الموثقة ضدها"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وتابع إيرواني، أن "طهران تعتبر هذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة محاولة متعمدة من قبل الولايات المتحدة الأميركية، لتبرير وعدم تجريم عدوانها وانتهاكاتها الجسيمة للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة في الجمهورية العربية السورية والمنطقة"، مطالباً بـ"تسجيل هذه الرسالة كوثيقة من وثائق مجلس الأمن".