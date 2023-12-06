ألمانيا: لسنا مجبرين على دعم أوكرانيا في إطار الناتو

وقال بيستوريوس في مقابلة مع قناة "ZDF": "نقدم ما في وسعنا. وينطبق هذا على جميع الحلفاء والشركاء الآخرين تقريبا"، مذكرا أن ألمانيا تعد ثاني أكبر مورد للأسلحة إلى أوكرانيا بعد الولايات المتحدة، مذكرا بأن ألمانيا ليست في وضع يلزمها بتقديم العون لأوكرانيا في إطار الناتو.وأضاف: "توجد لدينا اليوم مشكلة: من المعروف بشكل جيد أن الصناعات الدفاعية لا يمكن أن تضمن الإمدادات في المجالات المعينة بسرعة ضرورية"، مشيرا إلى أن ذلك يخص الذخيرة وأنظمة الدفاع الجوي على حد سواء.وأوضح: "لكن الصناعات الدفاعية تزيد قدراتها في كل المجالات الممكنة".وأشار إلى أن "مسألة الوتيرة، ولا يمكن التأثير على الوتيرة إلى ما لا نهاية"، مشيرا إلى أن فتح مصنع وإنتاج احتياطات ضرورية من الذخيرة والمتفجرات يتطلب وقتا.وكمثال ذكر الوزير إنتاج ذخيرة لمدفع ذاتي الحركة مضاد للطائرات من طراز "Gepard" والذي اضطرت ألمانيا لاستئنافه. وخلص: "نتحدث عن المواعيد التي يمكن إسراعها، لكن لا يمكن إلغاؤها بالكامل".