إيران تسعى إلى إنشاء اتحاد للدول الخاضعة للعقوبات الغربية

وقال عبد اللهيان، خلال اجتماع الدول المطلة على بحر قزوين في موسكو، ان "هنالك أكثر من 26 دولة في العالم تخضع للعقوبات أحادية الجانب من قبل اميركا او الغرب، مبينا، ان "ايران طرحت مبادرة قبل ثلاثة اعوام بشأن إنشاء اتحاد للدول المتضررة من العقوبات الظالمة والإجراءات الأحادية الجانب المفروضة من قبل الولايات المتحدة أو الدول الغربية".واضاف، ان "الهدف من إنشاء هذا الاتحاد هو المواجهة المنظمة والمنتظمة للدول الفارضة للعقوبات وتحييد اجراءاتها في اتجاه ازدهار وتقدم أكبر عدد ممكن من الدول بحيث يتم إخراج تكتيك العقوبات من أيدي أمريكا والدول الغربية".ولفت، عبداللهيان، الى ان "توقيع الإعلان المشترك بين إيران وروسيا للتعاون حول سبل ووسائل مواجهة وتقليل وتعويض الآثار السلبية للإجراءات القسرية الأحادية مثل العقوبات ، خطوة في إطار هذا الاتحاد".ووقع وزيرا خارجية روسيا وايران إعلانًا مشتركًا، امس الثلاثاء، للتعاون بشأن سبل ووسائل مواجهة الآثار السلبية للإجراءات القسرية الأحادية مثل العقوبات والحد منها وتعويضها.