2000 إصابة حتى الآن.. عدوى فيروسية شديدة تضرب دولة أوروبية

وذكرت وزارة الصحة الرومانية أن "هذا الرصد سيساعد في تعزيز معدلات التطعيم بين الأطفال المعرضين لخطر الإصابة بوباء الحصبة".وسيخضع للتطعيم الأطفال بين 9 إلى 11 شهرا، إضافة إلى من لم يكملوا جدول التطعيم، باعتبارهم الأهداف الرئيسية لحملة التطعيم في البلاد.وأعرب مسؤولو الصحة في رومانيا عن الأسف الشديد لانخفاض معدلات التطعيم خلال العقد الماضي، إذ تلقى نحو 78% من الأطفال المؤهلين جرعة واحدة ضد الحصبة.وقال وزير الصحة ألكسندرو رافيلا إن "حملة التطعيم بنسبة 95% تعتبر كافية لإبقاء خطر تفشي الحصبة تحت السيطرة، وهو مدرج في جدول التحصين الوطني للأطفال".والحصبة عدوى فيروسية شديدة تنتقل عبر الهواء، وعادة ما تسبب ضررا خطيرا للمرضى الذين يصابون بمضاعفات، والأطفال هم الأكثر عرضة للإصابة وفقا لمنظمة الصحة العالمية.