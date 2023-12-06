استقالة وزير بريطاني بسبب خطة ترحيل اللاجئين

وغاب جينريك عن الصفوف الأولى في مجلس العموم، عندما أدلى وزير الداخلية جيمس كليفرلي ببيان أمام مجلس العموم حول محاولة الحكومة لإنقاذ صفقة نقل المهاجرين الذين يصلون بشكل غير قانوني إلى المملكة المتحدة إلى رواندا.وقال مقربون من الوزير جينريك بحسب "سكاي نيوز"، إنه "استقال"، وقالت وزيرة شؤون الداخلية لورا فارس بحسب قناة LBC: "أفهم أنه قدم استقالته".