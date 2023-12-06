البيت الأبيض لا يستبعد اندلاع مواجهة بين أمريكا وروسيا

أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، أن واشنطن تعتبر مشاركة القوات الأمريكية في مواجهة مع الجيش الروسي بعد انتصار روسيا في أوكرانيا أمرا مرجحا للغاية.





وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي: "من المرجح للغاية أن يتدخل الجيش الأمريكي إذا حقق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نصرا استراتيجيا في أوكرانيا".







وأعلنت الولايات المتحدة تخصيص حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 175 مليون دولار وحذرت من أنها "قد تكون واحدة من آخر الحزم" إذا لم يوافق الكونغرس على استمرار التمويل.