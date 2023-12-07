ارتفاع إجمالي قتلى الجيش الاسرائيلي إلى 413 بعد مقتل جنديين اليوم

وخلال اليومين الماضيين أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 10 من عناصره، بينهم ضباط، لترتفع حصيلة قتلى الجيش إلى 413 منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينما يعلن حصيلة خاصة بالعمليات البرية التي بدأها في الـ27 من شهر أكتوبر.وبوتيرة يومية تعلن كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة "حماس"، عن قتلها جنود الاحتلال وتدمير آليات عسكرية في محاور عديدة للقتال، ورداً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته"، شنَّت حركة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، هجوماً استهدف مستوطنات وقواعد عسكرية بمحيط غزة، وقتلت نحو 1200 إسرائيلي وأصابت حوالي 5431 وأسرت قرابة 239، بادلت العشرات منهم خلال هدنة إنسانية استمرت 7 أيام حتى 1 ديسمبر/كانون الأول الجاري، مع إسرائيل التي تحتجز في سجونها 7800 فلسطيني.ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى مساء الثلاثاء 16 ألفاً و248 قتيلاً، بينهم 7112 طفلاً و4885 امرأة، بالإضافة إلى 43 ألفاً و616 جريحاً، فضلاً عن دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.وللمرة الأولى منذ عقود، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، لوصف الوضع في قطاع غزة وإسرائيل باعتباره "تهديداً للسلم والأمن الدوليين".وتنص هذه المادة على أنه "للأمين العام أن ينبه مجلس الأمن إلى أي مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين".