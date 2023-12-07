قرابة 69 ألف حالة.. جرائم الاغتصاب في إنجلترا تحافظ على ارتفاعها في 2023

وأشارت منصة "ستاتيستا" إلى أن "جرائم الاغتصاب زادت بشكل كبير في إنجلترا وويلز منذ 2012/2013 عندما كان هناك 16038 جريمة، بعد هذا العام، زادت جرائم الاغتصاب بشكل كبير، حيث وصلت إلى 69,973 جريمة في السنة المشمولة بالتقرير 2021/22، قبل أن تنخفض قليلاً إلى 68,949 في السنة المشمولة بالتقرير 2022/23.وأوضحت انه عند مقارنة 2022/23 بالعام المشمول بالتقرير 2002/2003، كانت هناك زيادة ستة أضعاف تقريبًا في عدد جرائم الاغتصاب التي سجلتها الشرطة في إنجلترا وويلز.