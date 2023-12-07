سقوط طائرة مقاتلة سعودية في الظهران

وأوضحت وزارة الدفاع السعودية في بيانها أن "الطائرة تابعة للقوات الجوية الملكية".وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي، أن "حادث سقوط الطائرة وقع عند الساعة 12:50، ظهر اليوم الخميس، وذلك أثناء قيامها بهمة تدريبية روتينية في قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران".كما أكد المتحدث أن "لجنة التحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث".