زلزال يهز مكسيكو سيتي

هز زلزال، اليوم الخميس، العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي.



ولم تشير الأنباء الى تفاصيل تخص الزلزال الذي هز العاصمة. وموقع المكسيك يجعله عرضة للزلازل القوية لأنه يقع في منطقة ما يسمى بمناطق انهيار الصفائح التكتونية.