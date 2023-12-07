واشنطن تكشف: 78 هجوماً استهدف قواتنا في سوريا والعراق

وقالت (البنتاغون)، إن "القوات الأمريكية تعرضت إلى 78 هجوما في سوريا والعراق، منذ 17 تشرين الأول، أسفرت عن 66 إصابة غير خطيرة".الى ذلك، قال السيناتور الجمهوري ميتش ماكونيل إن مجلس الشيوخ سيصوت على مشروع قرار يدعو إلى سحب القوات الأميركية من سوريا.وأضاف ماكونيل أن "تصويت مجلس الشيوخ على قرار لسحب القوات الأميركية من سوريا هدية لإيران"، مشددا على أن إخراج القوات الأمريكية من الشرق الأوسط سيدمر مصداقيتنا في المنطقة.