Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
بورنموث يصعق مانشستر يونايتد في "أولد ترافورد"
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

مجالس المحافظات 2023

اليوم الانتخابي بالتفاصيل

تخص اكل اللحوم.. مناشدة اممية غريبة للأغنياء

دوليات

2023-12-08 | 07:38
تخص اكل اللحوم.. مناشدة اممية غريبة للأغنياء
1,398 مشاهدة

توصل تقرير حديث أصدره برنامج الأمم المتحدة للبيئة، اليوم الجمعة، إلى ثلاثة بدائل جديدة يمكن استهلاكها كبديل للحوم، للحد بشكل كبير من البصمة البيئية للنظام الغذائي.

وأكد تقرير حديث أصدره برنامج الأمم المتحدة للبيئة، أن "البدائل الجديدة للمنتجات الحيوانية مثل اللحوم ومنتجات الألبان، يمكن أن تساهم في الحد بشكل كبير من البصمة البيئية للنظام الغذائي العالمي الحالي، خاصة في البلدان مرتفعة ومتوسطة الدخل، بشرط أن تستخدم طاقة منخفضة الكربون".

وقال التقرير الذي حمل عنوان "تقييم التأثيرات المحتملة لبدائل لمنتجات الحيوانية التقليدية"، إنه على الصعيد العالمي، تعتبر النظم الغذائية مسؤولة عن حوالي 30% من انبعاثات غازات الدفيئة التي ينتجها البشر والمسببة لتغير المناخ، وتمثل الانبعاثات المتعلقة بإنتاج "المنتجات الحيوانية" نحو 60% من الانبعاثات المرتبطة بالغذاء، وحوالي 14.5 إلى 20% من حجم الانبعاثات العالمية، وتنتج عن تربية الحيوانات وإنتاج الأعلاف، والتغيرات في استخدام الأراضي.


وأضاف: "قطاع الإنتاج الحيواني يمثل ما يصل إلى خُمس الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، وهناك توقعات بنمو استهلاك اللحوم بنسبة 50% بحلول عام 2050".

وقدم التقرير ثلاثة بدائل جديدة يمكن استهلاكها كبديل للحوم، وهي "اللحوم النباتية الجديدة"، و"اللحوم المزروعة من الخلايا الحيوانية"، و"المنتجات الغنية بالبروتين"، وهذه البدائل قد تساهم في تقليل غازات الدفيئة، والحد من تدهور الأراضي وإزالة الغابات، وتلوث المياه والتربة وفقدان التنوع البيولوجي.

وقال البرنامج إنه هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم الآثار الاجتماعية والاقتصادية والغذائية المحتملة لبدائل المنتجات الحيوانية المنشأ، لأنه من المرجح أن تعتمد درجة استيعاب هذه البدائل الجديدة على تكلفتها وطعمها وشكلها، ودرجة قبولها الاجتماعي والثقافي، وذلك بهدف الوصول إلى نظم غذائية أكثر استدامة وصحة وأقل ضررا على الحيوانات.

وأشار التقرير إلى أن هناك طلب متزايد على الأغذية ذات المصدر الحيواني، وهو ما أدى إلى زيادة الإنتاج غير المستدام والإفراط في الاستهلاك، خاصة في البلدان المتوسطة والمرتفعة الدخل، وهو ما يؤدي بالضرورة إلى زيادة المساهمة في تغير المناخ، وتلوث الهواء والماء، وفقدان التنوع البيولوجي، وتدهور التربة.

وتابع أنه بالرغم من أن اللحوم مصدراً مهما للتغذية، فإن تناول كميات كبيرة من اللحوم الحمراء والمصنعة يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالأمراض غير المعدية، وبمخاطر الصحة العامة مثل الأمراض الحيوانية المنشأ ومقاومة مضادات الميكروبات .

وأضاف أن هناك استهلاك المزيد من الأطعمة النباتية يسياعد على تقليل الآثار البيئية لإنتاج الغذاء، كما سيساعد على تقليل خطر الإصابة بالأمراض الحيوانية المنشأ ومقاومة مضادات الميكروبات.

وقالت أنغر أدندسون، مديرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة: "البدائل الغذائية الجديدة ستوفر نطاقاً أوسع من الخيارات للمستهلكين، كما يمكنها أن تقلل من الضغوط على الأراضي الزراعية وتقليل الانبعاثات، مما يساعدنا على معالجة الأزمة الثلاثية المتمثلة في تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتلوث".

وتابعت: "في حين أن المنتجات الحيوانية التقليدية تعتبر مصدرا هاما للبروتين بالنسبة للكثيرين في المجتمعات المحلية، ففي الوقت نفسه، عشرات المليارات من الحيوانات يتم ذبحها سنويًا، كما أن الأطعمة ذات المصدر الحيواني ارتبط استهلاكها المفرط أيضًا ببعض أنواع السرطان وبأمراض القلب والأوعية الدموية، والسمنة".
>> انضم الى السومرية على واتساب  
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 9-12-2023 | 2023
12:35 | 2023-12-09
Play
العراق في دقيقة 9-12-2023 | 2023
12:35 | 2023-12-09
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ٩ الى ١٥ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
02:00 | 2023-12-09
Play
من ٩ الى ١٥ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
02:00 | 2023-12-09
Biotic
Play
Biotic
ما هو سبب الإحساس المتواصل بالجوع؟ - الحلقة ٣٣ | الموسم 2
15:00 | 2023-12-08
Play
ما هو سبب الإحساس المتواصل بالجوع؟ - الحلقة ٣٣ | الموسم 2
15:00 | 2023-12-08
فن نيوز 2023
Play
فن نيوز 2023
أحمد العوضي في مسلسل "حق عرب" - الحلقة ١٤
14:30 | 2023-12-08
Play
أحمد العوضي في مسلسل "حق عرب" - الحلقة ١٤
14:30 | 2023-12-08
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-12-08
Play
نشرة ٨ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-12-08
علناً
Play
علناً
مزاد العملة ومشاكل النظام المصرفي - الحلقة ٢٩ | الموسم 2
15:30 | 2023-12-07
Play
مزاد العملة ومشاكل النظام المصرفي - الحلقة ٢٩ | الموسم 2
15:30 | 2023-12-07
Morning Live
Play
Morning Live
الطرق الحديثة للعلاج الفيزيائي بعد الإصابة - الحلقة ١٦٦ | الموسم 2
05:00 | 2023-12-07
Play
الطرق الحديثة للعلاج الفيزيائي بعد الإصابة - الحلقة ١٦٦ | الموسم 2
05:00 | 2023-12-07
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع باب طويريج في كربلاء - الحلقة ١٦٢ | الموسم 6
04:00 | 2023-12-07
Play
شارع باب طويريج في كربلاء - الحلقة ١٦٢ | الموسم 6
04:00 | 2023-12-07
بعد التحري
Play
بعد التحري
ربع ضامن لحقوق النساء… دون منصب لرئاسة مجلس او محافظ - الحلقة ٣٣ | الموسم 3
15:30 | 2023-12-06
Play
ربع ضامن لحقوق النساء… دون منصب لرئاسة مجلس او محافظ - الحلقة ٣٣ | الموسم 3
15:30 | 2023-12-06
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
مقبرة الشيخ معروف...من أهم المقابر في بغداد! - حلقة ٢٨ | الموسم ٥
14:30 | 2023-12-06
Play
مقبرة الشيخ معروف...من أهم المقابر في بغداد! - حلقة ٢٨ | الموسم ٥
14:30 | 2023-12-06
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 9-12-2023 | 2023
12:35 | 2023-12-09
Play
العراق في دقيقة 9-12-2023 | 2023
12:35 | 2023-12-09
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ٩ الى ١٥ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
02:00 | 2023-12-09
Play
من ٩ الى ١٥ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
02:00 | 2023-12-09
Biotic
Play
Biotic
ما هو سبب الإحساس المتواصل بالجوع؟ - الحلقة ٣٣ | الموسم 2
15:00 | 2023-12-08
Play
ما هو سبب الإحساس المتواصل بالجوع؟ - الحلقة ٣٣ | الموسم 2
15:00 | 2023-12-08
فن نيوز 2023
Play
فن نيوز 2023
أحمد العوضي في مسلسل "حق عرب" - الحلقة ١٤
14:30 | 2023-12-08
Play
أحمد العوضي في مسلسل "حق عرب" - الحلقة ١٤
14:30 | 2023-12-08
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-12-08
Play
نشرة ٨ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-12-08
لقطات
Play
لقطات
كواكب تتحرك :نووية تلوح في الأفق! | اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | ٢٠٢٤ سنة المصير
16:00 | 2023-12-07
Play
كواكب تتحرك :نووية تلوح في الأفق! | اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | ٢٠٢٤ سنة المصير
16:00 | 2023-12-07
علناً
Play
علناً
مزاد العملة ومشاكل النظام المصرفي - الحلقة ٢٩ | الموسم 2
15:30 | 2023-12-07
Play
مزاد العملة ومشاكل النظام المصرفي - الحلقة ٢٩ | الموسم 2
15:30 | 2023-12-07
Morning Live
Play
Morning Live
الطرق الحديثة للعلاج الفيزيائي بعد الإصابة - الحلقة ١٦٦ | الموسم 2
05:00 | 2023-12-07
Play
الطرق الحديثة للعلاج الفيزيائي بعد الإصابة - الحلقة ١٦٦ | الموسم 2
05:00 | 2023-12-07
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع باب طويريج في كربلاء - الحلقة ١٦٢ | الموسم 6
04:00 | 2023-12-07
Play
شارع باب طويريج في كربلاء - الحلقة ١٦٢ | الموسم 6
04:00 | 2023-12-07
بعد التحري
Play
بعد التحري
ربع ضامن لحقوق النساء… دون منصب لرئاسة مجلس او محافظ - الحلقة ٣٣ | الموسم 3
15:30 | 2023-12-06
Play
ربع ضامن لحقوق النساء… دون منصب لرئاسة مجلس او محافظ - الحلقة ٣٣ | الموسم 3
15:30 | 2023-12-06

برجك للسنة الجديدة

نعم ستجرى
نعم ستجرى
ستكون المشاركة ضئيلة جداً
ستكون المشاركة ضئيلة جداً
لن تتم بدون الأغلبية
لن تتم بدون الأغلبية
غير مهتم
غير مهتم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.