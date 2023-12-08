امريكا.. أستاذ جامعي ينهي حياة 3 من زملائه بوابل من الرصاص

وفي التفاصيل، دخل الأستاذ الجامعي البالغ من العمر 67 عامًا الحرم الجامعي وحول خصره خزائن مسدسات، وأطلق وابلًا من الرصاص على زملائه.وذكرت الشرطة الأمريكية أن عناصرها قتلت منفذ الهجوم في تبادل إطلاق نار، وتبين أنه يدعى أنتوني بوليتو، وكانت بحوزته قائمة اغتيالات و9 خزائن لمسدس عيار 9 ميللي.وأضافت الشرطة أن أيًا من الأشخاص على قائمة الاغتيال لم يكن موجودًا داخل الجامعة وقت إطلاق النار، فيما لا يزال الدافع وراء الهجوم غير معروف على وجه الدقة.وقال عمدة مقاطعة كلارك، كيفن مكماهيل، إن "بوليتو" دخل الحرم الجامعي في الساعة 11:28 صباح الأربعاء بالتوقيت المحلي في سيارة "لكزس" موديل 2007.وأضاف "مكماهيل" أن "بوليتو" نزل من سيارته التي ركنها في مكان قريب، ووضع أشياء حول خصره ثم دخل قاعة "بيم"، قبل أن يشرع في إطلاق النار ويقتل 3 من أعضاء هيئة التدريس.