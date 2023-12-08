أمريكا لمجلس الامن: نرفض دعوات وقف إطلاق النار الفوري في غزة

وقال نائب المندوبة الأمريكية روبرت وود: "في حين تدعم الولايات المتحدة بشدة السلام المستدام الذي يتيح للإسرائيليين والفلسطينيين العيش بأمن وسلام، لا ندعم الدعوات إلى وقف فوري لإطلاق النار".واعتبر أن ذلك "سيؤدي فقط إلى زرع بذار الحرب المقبلة، لأن لا رغبة لحماس برؤية سلام مستدام أو حل الدولتين".ويعقد مجلس الامن الدولي جلسة بشأن الأوضاع في غزة بعد تفعيل الأمين العام للأمم المتحدة للبند الـ99 من ميثاق الأمم المتحدة.