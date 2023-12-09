أفضل البلدان في 2023.. أمريكا تتراجع لأول مرة منذ 5 سنوات ودولة عربية تقفز 13 مركزًا

السومرية نيوز - دوليات



احتفظت سويسرا بمركزها الأول في التصنيف السنوي لافضل البلدان في 2023 للعام الثاني على التوالي وللمرة السادسة بشكل عام، بحسب التصنيف الذي تنشره مجلة US News & World Report، والذي يشمل مختلف القطاعات والمؤشرات.

وجاء في المرتبة الثانية كل من كندا، والسويد، وأستراليا، والولايات المتحدة، التي تتراجع بنقطة واحدة عن عام 2022 لأول مرة منذ 5 سنوات.

وشكلت الدول الأوروبية غالبية المراكز الـ 25 الأولى، حيث احتلت 16 مركزًا في تصنيفات 2023.

وشهدت ألمانيا أكبر انخفاض بين هذه الدول الرائدة، بانخفاض خمسة مراكز منذ عام 2022، في حين شهدت أستراليا ونيوزيلندا أكبر الزيادات، حيث ارتفعت كل منهما ثلاث مراكز على أساس سنوي .

تراجعت الولايات المتحدة مكانًا في التصنيف، حيث هبطت في المركز الخامس بعد صعودها المطرد من المركز الثامن إلى المركز الرابع بين عامي 2019 و2022.

وحدثت تحولات ملحوظة أكثر في بعض الدول التي احتلت مرتبة أدنى في القائمة، مع صعود العديد من دول الشرق الأوسط في المراتب. على سبيل المثال، ارتفعت عُمان 13 مركزًا على أساس سنوي لتصل إلى المركز 65 وهي أكبر زيادة في أي دولة بين عامي 2022 و2023، في الوقت الذي انخفضت فيه عمان بين عامي 2019 و2022، 15 مركزًا، مما جعل صعودها الحاد مرة أخرى انعكاسًا ملحوظًا.

وشهدت البحرين ، وهي مملكة أخرى في الخليج العربي، ثاني أكبر زيادة بين عامي 2022 و2023، بزيادة تسعة مراكز على أساس سنوي. وبعيدًا عن مكانتها القوية في مجال التمويل، يشير روبرتس إلى أن البحرين تتمتع أيضًا بقوة ناعمة كبيرة عندما يتعلق الأمر بالرياضة، حيث تستضيف سباق الفورمولا واحد السنوي للسيارات.



اما اسوء 10 دول فجاءت كالتالي: الكاميرون، الجزائر، ميانمار، هندوراس، صربيا، أوزبكستان، كازاخستان، لبنان، بيلاروسيا، وإيران في المرتبة الأخيرة، فيما لم يذكر العراق ضمن التصنيف.



