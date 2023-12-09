إيران تمنع عائلة مهسا أميني من السفر لتسلم "جائزة ساخاروف"

وقالت محامية العائلة في فرنسا، شيرين أردكاني، لوكالة فرانس برس، إن والدي أميني وشقيقها "منعوا من الصعود على متن الطائرة التي كانت من المقرر أن تنقلهم الى فرنسا لتسلم جائزة ساخاروف.. منتصف ليل أمس رغم حيازتهم تأشيرة دخول"، مؤكدة أنه "تمت مصادرة جوازات سفرهم".وكان البرلمان الأوروبي منح أميني في أكتوبر، جائزة ساخاروف لحرية الفكر، وهي أهم جائزة في مجال حقوق الإنسان من الاتحاد الأوروبي.وتوفيت الإيرانية الكردية أميني عن عمر 22 عاما في 16 سبتمبر 2022 بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران على خلفية عدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس. وأطلقت وفاتها احتجاجات واسعة رفع المشاركون فيها شعار "امرأة حياة حرية".