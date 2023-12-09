اردوغان يوجه رسالة شديدة اللهجة لمجلس الامن

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إلى إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، منددًا بتمكن الولايات المتحدة من استخدام حق النقض (فيتو) ضد اقتراح لوقف إطلاق النار في غزة على الرغم من الدعم الكبير من دول أخرى.

وأضاف أردوغان خلال مؤتمر لحقوق الإنسان في إسطنبول: "طلب مجلس الأمن وقف إطلاق النار لم يعرقله إلا الفيتو الأمريكي. هل هذه عدالة؟"



وتابع: "مجلس الأمن بحاجة إلى إصلاح".

