نمو صادرات أمريكا الى إيران خلال 2023

وأوردت وكالة تسنيم للأنباء، نقلاً عن مكتب تعداد الولايات المتحدة قوله، إن التبادلات التجارية بين واشنطن وطهران خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري وصلت إلى 44.4 مليون دولار.وواجهت التبادلات التجارية بين البلدين خلال هذه الفترة انخفاضا بنسبة 4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي البالغة 46.5 مليون دولار.ووفقا لهذا التقرير، زادت الصادرات الأمريكية إلى إيران من يناير إلى أكتوبر من هذا العام، أمام تراجع للواردات، حيث صدرت أمريكا خلال الفترة المذكورة بضائع بقيمة 42.8 مليون دولار إلى إيران، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي البالغة 35.6 مليون دولار.وتراجعت وارادت أمريكا من إيران بنسبة 85% خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2023 ووصلت إلى 1.6 مليون دولار بعد أن كانت 10.9 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.وفي الشهر العاشر من عام 2023 بلغت قيمة الصادرات الأمريكية إلى إيران 3.9 مليون دولار، فيما لم تتجاوز واردات هذه الدولة من إيران عتبة 0.1 مليون دولار.واحتلت إيران المرتبة 177 بين وجهات التصدير للولايات المتحدة، والمرتبة 206 من حيث توفير السلع التي تحتاجها الولايات المتحدة.