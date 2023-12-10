هزة أرضية تضرب جنوب غربي أيسلندا

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن الهزة وقعت على بعد نحو 1074 كيلومترا من العاصمة الأيسلندية "ريكيافيك"، وعلى عمق 10 كيلومترات.ولم ترد إلى الآن تقارير بوقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الهزة.وفي يناير الماضي، ضرب زلزال بلغت قوته 5.3 درجة على مقياس ريختر، شبه جزيرة "ريكيانيس" جنوب غربي أيسلندا.