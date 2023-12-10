قطر: جهود الوساطة لتجديد الهدنة بين إسرائيل وحماس مستمرة

وقال عبد الرحمن آل ثاني في منتدى الدوحة: "جهودنا كدولة قطر مع شركائنا مستمرة. ولن نستسلم"، مضيفا أن "استمرار القصف لا يؤدي إلا إلى تضييق هذا المجال أمامنا".واضاف: "سنواصل (جهودنا)، نحن ملتزمون بإطلاق سراح الرهائن ولكننا ملتزمون أيضًا بوقف الحرب"، وتابع لكننا "لا نرى نفس الرغبة عند كلا الطرفين" المتحاربين".من جهته قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن "الولايات المتحدة مسؤولة تماما مثل إسرائيل عن قتل المدنيين في غزة بإعطائها "الضوء الأخضر" لذلك".وأضاف أنه بعدما قامت "الولايات المتحدة بعرقلة قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ينبغي تحميل الأميركيين المسؤولية" عن العنف بحقّ الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة".بدوره، اتهم وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إسرائيل بجر المنطقة "بشكل إضافي الى دوامة من الموت".وقال: "نحن نواجه لحظة صعبة، لحظة ستأخذنا في شكل أعمق إلى دوامة من الموت والدمار. وإسرائيل تشعر ببساطة أنه بوسعها فعل ذلك.. إنها تشعر إنها غير خاضعة للمحاسبة".