انتخابات الرئاسة المصرية.. وفاة مواطنين اثناء الادلاء بأصواتهم

وأكدت الهيئة، "وفاة كل من عزيزة توفيق محمود علي رجب، 63 عامًا أثناء تواجدها للإدلاء بصوتها الانتخابي أمام إحدى لجان الاقتراع بدائرة قسم ثالث مدينة نصر بالقاهرة، وصابر توفيق صابر يوسف 55 عامًا خلال قيامه بالإدلاء بصوته أمام إحدى لجان الاقتراع بمدينة نبروه في محافظة الدقهلية شمال البلاد".وأعلنت الهيئة "انتظام سير عملية التصويت، في كافة لجان الاقتراع على مستوى جميع محافظات الجمهورية".وكانت لجان التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية التي انطلقت اليوم الأحد وتستمر لمدة 3 أيام، قد شهدت إقبالًا ملحوظًا، وسط خدمات كبيرة توفرها السلطات لضمان تسهيل عملية الاقتراع.وفتحت اللجان الانتخابية أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم لاستقبال الناخبين للتصويت في أول أيام الانتخابات الرئاسية.ويستمر التصويت حتى الساعة التاسعة مساء، لاختيار رئيس جديد للجمهورية من بين 4 مرشحين هم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد.ويدلي في الإنتخابات 67 مليون ناخب بأصواتهم، داخل نحو 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9367 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.