"الافساد في الأرض".. إيران توجه اتهاما لدبلوماسي سويدي بالتآمر مع إسرائيل

وذكرت وكالة "ميزان أونلاين" التابعة للسلطة القضائية الإيرانية بأن "يوهان فلوديروس متّهم بالقيام بتدابير واسعة النطاق ضد أمن البلاد، والتعاون الاستخباراتي الواسع مع النظام الصهيوني والإفساد في الأرض".ويعد "الإفساد في الأرض" من "الجرائم الأكثر خطورة في إيران، والتي قد تحمل عقوبة قصوى تصل إلى الإعدام".ونقلت "ميزان أونلاين" عن النيابة قولها إن "المتّهم نشط ضد جمهورية إيران الإسلامية في مجال جمع المعلومات لصالح النظام الصهيوني على شكل مشاريع تخريبية".وفي وقت سابق الأحد، دعا مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى "الإفراج فورا عن الدبلوماسي"، لافتا إلى "عدم وجود أي مبررات على الإطلاق لإبقاء يوهان فلوديروس قيد الاعتقال".وعمل فلوديروس (33 عاما) في الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي. وتم توقيفه في 17 نيسان 2022 في مطار طهران لدى عودته من رحلة في الخارج، وهو محتجز حاليا في سجن إوين في طهران".وأكد وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، السبت، أن "محاكمة الدبلوماسي بدأت في طهران"، مضيفا: "لا يوجد أي أساس على الإطلاق لإبقاء يوهان فلوديروس رهن الاحتجاز، ناهيك عن تقديمه للمحاكمة".