مقتل واصابة عدد من افراد الصليب الأحمر بالخرطوم

وقال الجيش السوداني في بيان، الأحد، انه تم "إطلاق النار على موكب المنظمة الدولية بسبب عدم الالتزام بإجراءات خط السير المتفق عليها".وأوضح البيان الصادر عن مكتب الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني: "بمبادرة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اتفقت القوات المسلحة مع ممثلي المنظمة الدولية على إخلاء مدنيين؛ من بينهم أجانب من جنسيات مختلفة؛ كانوا متواجدين بكنيسة القديسة مريم بالخرطوم منطقة الشجرة. وتضمنت إجراءات التنسيق مع المنظمة الدولية تحديد خط السير لكنها لم تلتزم بذلك".وأشار بيان الجيش إلى أن "سبب إطلاق النار هو أن عربة مسلحة تتبع لقوات الدعم السريع كانت ترافق الموكب قامت بالاقتراب من مواقع دفاعية تابعة له".وتواجه فرق الإسعاف والمنظمات الدولية والمحلية مصاعب كبيرة في إنقاذ الجرحى والعالقين وسط القتال المستمر منذ ثمانية أشهر بين الجيش والدعم السريع في العاصمة الخرطوم، وعدد من مناطق البلاد، والتي راح ضحيتها نحو 12 ألف شخص حتى الآن.