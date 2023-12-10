سماع دوي انفجارات في محيط دمشق

أفادت الوكالة السورية للأنباء "سانا"، مساء اليوم الأحد، بسماع دوي انفجارات في محيط دمشق، فيما يجري التحقق من طبيعتها.

وذكرت "سانا" أن "وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت لأهداف معادية في محيط دمشق".







وأكد التلفزيون السوري، أن "إسرائيل نفذت عدوانا على محيط العاصمة دمشق، والدفاعات الجوية تتصدى لصواريخ العدوان".