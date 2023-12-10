في الهند.. قرية مسلمة تتحدى الأساطير

وتقع دامبور على بعد حوالي 45 كم من العاصمة جواهاتي، ولاية آسام، ويسكنها المسلمون الأساميون الأصليون، وعلى الرغم من أن دامبور يبلغ عدد سكانها المسلمين 100%، إلا أنها كسرت العديد من الأساطير والصور النمطية المرتبطة عادة بقرية مسلمة في الهند.وأنتجت مدرسة دامبور الثانوية الحكومية العليا العديد من العقول الرائعة التي تتفوق حاليًا في مجالات مختلفة، وهناك أربع مدارس ثانوية حكومية، واحدة منها مخصصة للطالبات، ومدرسة ثانوية عليا خاصة لفرع العلوم، وتسع مدارس ابتدائية حكومية، ومدرسة ثانوية حكومية واحدة، واثنتان من مدارس جاتيا فيديالايا (مدارس متوسطة عامية تعمل على خط المدارس المتوسطة الإنجليزية) وأربع مدارس خاصة للغة الإنجليزية المتوسطة في دامبور.وقال حيدور علي سايكيا، الرئيس السابق لـ 67 نو دامبور غاون بانشايات، بحسب صحيفة أواز-ذا فويس، إن قريته تتقدم دائمًا في مجال التعليم.وقال إنه إلى جانب التعليم الجيد الذي يتم توفيره في المدارس الثانوية والمدارس الابتدائية التي تديرها الحكومة، تعمل المدارس المتوسطة الإنجليزية الخاصة وجاتيا فيديالايا على إعداد جيل الشباب الحالي لمواجهة التحديات المستقبلية في مجالات الحياة الأكاديمية والمهنية بنجاح.وقبل استقلال الهند، كان التعليم بين فتيات المجتمع المسلم حلما بعيد المنال، وكانت دامبور استثناءً في ذلك الوقت أيضًا، ويدير سكان هذه القرية مدرسة دامبور الإسلامية بمساهماتهم المالية واللوجستية الأخرى.