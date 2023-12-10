الكشف عن عزم واشنطن توسيع "قوة المهام المشتركة"

كشف مسؤول أمريكي، أن الولايات المتحدة تخطط لتوسيع قوة المهام المشتركة بعد هجمات "الحوثيين".



ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن المسؤول الأمريكي قوله، إن "إدارة الرئيس جو بايدن تخطط توسيع قوة المهام المشتركة 153 لحماية السفن بعد هجمات الحوثيين في البحر الأحمر".



وكان الحوثيون أعلنوا استهداف سفينتين إسرائيليتين في البحر الأحمر، وتعهدوا باستهداف كل سفينة شحن متجهة لإسرائيل بغض الطرف عن جنسيتها والجهة التي تديرها، وذلك تضامنا مع غزة.