الأمم المتحدة ستعجز عن تلبية المساعدات الإنسانية... التبرعات هي الأقل منذ سنوات

Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
"خطوة مفاجئة" لريال مدريد نحو صفقة الشتاء
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

مجالس المحافظات 2023

اليوم الانتخابي بالتفاصيل

الأمم المتحدة ستعجز عن تلبية المساعدات الإنسانية... التبرعات هي الأقل منذ سنوات

دوليات

2023-12-11 | 00:56
الأمم المتحدة ستعجز عن تلبية المساعدات الإنسانية... التبرعات هي الأقل منذ سنوات
255 مشاهدة

السومرية نيوز-دوليات
قالت الأمم المتحدة اليوم الاثنين، إنها بحاجة إلى 46.4 مليار دولار العام المقبل لتقديم المساعدة المنقذة للحياة لنحو 180 مليون شخص يعيشون في ظروف يائسة حول العالم، مبينة انها لم تستطيع ان تجمع سوى 35% من الأموال المطلوبة للمساعدة خلال هذا العام.

وقالت الأمم المتحدة إن التوقعات الإنسانية العالمية لعام 2024 ستكون "قاتمة"، حيث أن الصراعات وحالات الطوارئ المناخية والاقتصادات المنهارة تسبب الفوضى للفئات الأكثر ضعفا.
 
بينما يركز الاهتمام العالمي على الصراع الدائر في قطاع غزة، قالت الأمم المتحدة إن الشرق الأوسط الكبير والسودان وأفغانستان من بين النقاط الساخنة التي تحتاج أيضًا إلى عمليات مساعدات دولية كبرى.
لكن تم تقليص حجم النداء السنوي وعدد الأشخاص الذين يهدف إلى الوصول إليهم مقارنة بعام 2023، بعد انخفاض التبرعات.
 
قال مارتن غريفيث، منسق المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة، في بيان: "العاملون في المجال الإنساني ينقذون الأرواح، ويحاربون الجوع، ويحمون الأطفال، ويتصدون للأوبئة، ويوفرون المأوى والمرافق الصحية في العديد من السياقات الأكثر وحشية في العالم".
 
وأضاف "لكن الدعم الضروري من المجتمع الدولي لا يواكب الاحتياجات".
 
وكان نداء عام 2023 يهدف إلى جمع 56.7 مليار دولار، لكنه لم يحصل إلا على 35% من هذا المبلغ، وهو واحد من أسوأ حالات العجز في التمويل منذ سنوات، وسمحت لوكالات الأمم المتحدة بتقديم المساعدة والحماية إلى 128 مليون شخص.
 
مع بقاء أسابيع قليلة، من المرجح أن يكون عام 2023 هو العام الأول منذ عام 2010 الذي تنخفض فيه التبرعات الإنسانية مقارنة بالعام السابق.
 
ولذلك خفضت الأمم المتحدة مناشدتها إلى 46.4 مليار دولار هذه المرة، وستركز على من هم في أمس الحاجة إليها.

72 دولة
ولدى إطلاق النظرة العامة على الوضع الإنساني العالمي لعام 2024، قال غريفيث إن هذا المبلغ مع ذلك "مطلب ضخم" وسيكون من الصعب جمعه، حيث تواجه العديد من الدول المانحة أزمات تكلفة المعيشة الخاصة بها.
 
وقال: "بدون التمويل الكافي، لا يمكننا تقديم المساعدة المنقذة للحياة. وإذا لم نتمكن من تقديم هذه المساعدة، فسوف يدفع الناس حياتهم ثمنا لذلك".
 
ويغطي النداء المساعدات المقدمة لـ 72 دولة: 26 دولة تعاني من أزمة و46 دولة مجاورة تتعامل مع الآثار غير المباشرة، مثل تدفق اللاجئين.
 
أكبر خمسة نداءات موجهة لدولة واحدة هي سوريا (4.4 مليار دولار)، وأوكرانيا (3.1 مليار دولار)، وأفغانستان (3 مليارات دولار)، وإثيوبيا (2.9 مليار دولار)، واليمن (2.8 مليار دولار).
 
وقال غريفيث إنه سيكون هناك 300 مليون شخص محتاج في جميع أنحاء العالم العام المقبل، وهو رقم أقل من 363 مليونا في العام الماضي.
 
لكن الأمم المتحدة تهدف إلى الوصول إلى 180.5 مليون فقط من هؤلاء، بينما تستهدف المنظمات غير الحكومية ووكالات المعونة الباقين - ناهيك عن دول خط المواجهة والمجتمعات المحلية التي تقدم المساعدة الأولى.

تأثير المناخ
 
وتحتاج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 13.9 مليار دولار، وهو أكبر إجمالي لأي منطقة في عام 2024.

وبعيدًا عن سوريا والأراضي الفلسطينية واليمن، أشار غريفيث أيضًا إلى السودان وجيرانه، وإلى أوكرانيا وأفغانستان وفنزويلا وميانمار باعتبارها نقاطًا ساخنة تحتاج إلى اهتمام عالمي مستدام.
 
وأضاف أن أوكرانيا تمر "بشتاء يائس" مع احتمال نشوب المزيد من الحروب على الجانب الآخر.
 
وفي ظل الحرب في غزة بين إسرائيل وحماس، بالإضافة إلى الحرب الروسية في أوكرانيا، قال غريفيث إنه من الصعب على أزمة السودان أن تحظى بالاهتمام الذي تستحقه في العواصم الأجنبية.
 
وعلى نطاق أوسع، قال غريفيث إن تغير المناخ سيؤثر بشكل متزايد على عمل عمال الإغاثة الإنسانية، الذين سيتعين عليهم تعلم كيفية استخدام البيانات المناخية بشكل أفضل لتركيز موارد المساعدات.
 
وقال: "ليس هناك شك في أن المناخ يواجه الصراع ويتنافس معه كمحرك للحاجة".
 
وقال "إن المناخ يؤدي الآن إلى نزوح عدد أكبر من الأطفال مقارنة بالنزاع. ولم يكن الأمر كذلك من قبل".

>> انضم الى السومرية على واتساب  
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
سوق هرج بغداد - الحلقة ١٦٤ | الموسم 6
04:00 | 2023-12-11
Play
سوق هرج بغداد - الحلقة ١٦٤ | الموسم 6
04:00 | 2023-12-11
عشرين
Play
عشرين
الامن الانتخابي.. ومناوشات المشاركين والمقاطعين - الحلقة ٣٧ | الموسم 2
15:30 | 2023-12-10
Play
الامن الانتخابي.. ومناوشات المشاركين والمقاطعين - الحلقة ٣٧ | الموسم 2
15:30 | 2023-12-10
خط أحمر
Play
خط أحمر
مواطن يخطف طفل جاره في سبع البور ويتخلص منه - الحلقة ٣٣ | الموسم 6
14:30 | 2023-12-10
Play
مواطن يخطف طفل جاره في سبع البور ويتخلص منه - الحلقة ٣٣ | الموسم 6
14:30 | 2023-12-10
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-12-10
Play
نشرة ١٠ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-12-10
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-12-2023 | 2023
11:30 | 2023-12-10
Play
العراق في دقيقة 10-12-2023 | 2023
11:30 | 2023-12-10
Morning Live
Play
Morning Live
تحميل المواد الدراسية هل يضر الطالب ام بمصلحته - الحلقة ١٦٧ | الموسم 2
05:00 | 2023-12-10
Play
تحميل المواد الدراسية هل يضر الطالب ام بمصلحته - الحلقة ١٦٧ | الموسم 2
05:00 | 2023-12-10
رحال
Play
رحال
قضاء العزيزية..اقدم سوق شعبي واقدم محطة قطار - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
13:30 | 2023-12-09
Play
قضاء العزيزية..اقدم سوق شعبي واقدم محطة قطار - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
13:30 | 2023-12-09
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ٩ الى ١٥ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
02:00 | 2023-12-09
Play
من ٩ الى ١٥ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
02:00 | 2023-12-09
Biotic
Play
Biotic
ما هو سبب الإحساس المتواصل بالجوع؟ - الحلقة ٣٣ | الموسم 2
15:00 | 2023-12-08
Play
ما هو سبب الإحساس المتواصل بالجوع؟ - الحلقة ٣٣ | الموسم 2
15:00 | 2023-12-08
فن نيوز 2023
Play
فن نيوز 2023
أحمد العوضي في مسلسل "حق عرب" - الحلقة ١٤
14:30 | 2023-12-08
Play
أحمد العوضي في مسلسل "حق عرب" - الحلقة ١٤
14:30 | 2023-12-08
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
سوق هرج بغداد - الحلقة ١٦٤ | الموسم 6
04:00 | 2023-12-11
Play
سوق هرج بغداد - الحلقة ١٦٤ | الموسم 6
04:00 | 2023-12-11
عشرين
Play
عشرين
الامن الانتخابي.. ومناوشات المشاركين والمقاطعين - الحلقة ٣٧ | الموسم 2
15:30 | 2023-12-10
Play
الامن الانتخابي.. ومناوشات المشاركين والمقاطعين - الحلقة ٣٧ | الموسم 2
15:30 | 2023-12-10
خط أحمر
Play
خط أحمر
مواطن يخطف طفل جاره في سبع البور ويتخلص منه - الحلقة ٣٣ | الموسم 6
14:30 | 2023-12-10
Play
مواطن يخطف طفل جاره في سبع البور ويتخلص منه - الحلقة ٣٣ | الموسم 6
14:30 | 2023-12-10
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-12-10
Play
نشرة ١٠ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-12-10
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-12-2023 | 2023
11:30 | 2023-12-10
Play
العراق في دقيقة 10-12-2023 | 2023
11:30 | 2023-12-10
Morning Live
Play
Morning Live
تحميل المواد الدراسية هل يضر الطالب ام بمصلحته - الحلقة ١٦٧ | الموسم 2
05:00 | 2023-12-10
Play
تحميل المواد الدراسية هل يضر الطالب ام بمصلحته - الحلقة ١٦٧ | الموسم 2
05:00 | 2023-12-10
رحال
Play
رحال
قضاء العزيزية..اقدم سوق شعبي واقدم محطة قطار - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
13:30 | 2023-12-09
Play
قضاء العزيزية..اقدم سوق شعبي واقدم محطة قطار - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
13:30 | 2023-12-09
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ٩ الى ١٥ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
02:00 | 2023-12-09
Play
من ٩ الى ١٥ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
02:00 | 2023-12-09
Biotic
Play
Biotic
ما هو سبب الإحساس المتواصل بالجوع؟ - الحلقة ٣٣ | الموسم 2
15:00 | 2023-12-08
Play
ما هو سبب الإحساس المتواصل بالجوع؟ - الحلقة ٣٣ | الموسم 2
15:00 | 2023-12-08
فن نيوز 2023
Play
فن نيوز 2023
أحمد العوضي في مسلسل "حق عرب" - الحلقة ١٤
14:30 | 2023-12-08
Play
أحمد العوضي في مسلسل "حق عرب" - الحلقة ١٤
14:30 | 2023-12-08

برجك للسنة الجديدة

نعم ستجرى
نعم ستجرى
ستكون المشاركة ضئيلة جداً
ستكون المشاركة ضئيلة جداً
لن تتم بدون الأغلبية
لن تتم بدون الأغلبية
غير مهتم
غير مهتم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.