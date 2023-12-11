الأمم المتحدة ستعجز عن تلبية المساعدات الإنسانية... التبرعات هي الأقل منذ سنوات

السومرية نيوز-دوليات

قالت الأمم المتحدة اليوم الاثنين، إنها بحاجة إلى 46.4 مليار دولار العام المقبل لتقديم المساعدة المنقذة للحياة لنحو 180 مليون شخص يعيشون في ظروف يائسة حول العالم، مبينة انها لم تستطيع ان تجمع سوى 35% من الأموال المطلوبة للمساعدة خلال هذا العام.

وقالت الأمم المتحدة إن التوقعات الإنسانية العالمية لعام 2024 ستكون "قاتمة"، حيث أن الصراعات وحالات الطوارئ المناخية والاقتصادات المنهارة تسبب الفوضى للفئات الأكثر ضعفا.

بينما يركز الاهتمام العالمي على الصراع الدائر في قطاع غزة، قالت الأمم المتحدة إن الشرق الأوسط الكبير والسودان وأفغانستان من بين النقاط الساخنة التي تحتاج أيضًا إلى عمليات مساعدات دولية كبرى.

لكن تم تقليص حجم النداء السنوي وعدد الأشخاص الذين يهدف إلى الوصول إليهم مقارنة بعام 2023، بعد انخفاض التبرعات.

قال مارتن غريفيث، منسق المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة، في بيان: "العاملون في المجال الإنساني ينقذون الأرواح، ويحاربون الجوع، ويحمون الأطفال، ويتصدون للأوبئة، ويوفرون المأوى والمرافق الصحية في العديد من السياقات الأكثر وحشية في العالم".

وأضاف "لكن الدعم الضروري من المجتمع الدولي لا يواكب الاحتياجات".

وكان نداء عام 2023 يهدف إلى جمع 56.7 مليار دولار، لكنه لم يحصل إلا على 35% من هذا المبلغ، وهو واحد من أسوأ حالات العجز في التمويل منذ سنوات، وسمحت لوكالات الأمم المتحدة بتقديم المساعدة والحماية إلى 128 مليون شخص.

مع بقاء أسابيع قليلة، من المرجح أن يكون عام 2023 هو العام الأول منذ عام 2010 الذي تنخفض فيه التبرعات الإنسانية مقارنة بالعام السابق.

ولذلك خفضت الأمم المتحدة مناشدتها إلى 46.4 مليار دولار هذه المرة، وستركز على من هم في أمس الحاجة إليها.



72 دولة

ولدى إطلاق النظرة العامة على الوضع الإنساني العالمي لعام 2024، قال غريفيث إن هذا المبلغ مع ذلك "مطلب ضخم" وسيكون من الصعب جمعه، حيث تواجه العديد من الدول المانحة أزمات تكلفة المعيشة الخاصة بها.

وقال: "بدون التمويل الكافي، لا يمكننا تقديم المساعدة المنقذة للحياة. وإذا لم نتمكن من تقديم هذه المساعدة، فسوف يدفع الناس حياتهم ثمنا لذلك".

ويغطي النداء المساعدات المقدمة لـ 72 دولة: 26 دولة تعاني من أزمة و46 دولة مجاورة تتعامل مع الآثار غير المباشرة، مثل تدفق اللاجئين.

أكبر خمسة نداءات موجهة لدولة واحدة هي سوريا (4.4 مليار دولار)، وأوكرانيا (3.1 مليار دولار)، وأفغانستان (3 مليارات دولار)، وإثيوبيا (2.9 مليار دولار)، واليمن (2.8 مليار دولار).

وقال غريفيث إنه سيكون هناك 300 مليون شخص محتاج في جميع أنحاء العالم العام المقبل، وهو رقم أقل من 363 مليونا في العام الماضي.

لكن الأمم المتحدة تهدف إلى الوصول إلى 180.5 مليون فقط من هؤلاء، بينما تستهدف المنظمات غير الحكومية ووكالات المعونة الباقين - ناهيك عن دول خط المواجهة والمجتمعات المحلية التي تقدم المساعدة الأولى.



تأثير المناخ

وتحتاج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 13.9 مليار دولار، وهو أكبر إجمالي لأي منطقة في عام 2024.



وبعيدًا عن سوريا والأراضي الفلسطينية واليمن، أشار غريفيث أيضًا إلى السودان وجيرانه، وإلى أوكرانيا وأفغانستان وفنزويلا وميانمار باعتبارها نقاطًا ساخنة تحتاج إلى اهتمام عالمي مستدام.

وأضاف أن أوكرانيا تمر "بشتاء يائس" مع احتمال نشوب المزيد من الحروب على الجانب الآخر.

وفي ظل الحرب في غزة بين إسرائيل وحماس، بالإضافة إلى الحرب الروسية في أوكرانيا، قال غريفيث إنه من الصعب على أزمة السودان أن تحظى بالاهتمام الذي تستحقه في العواصم الأجنبية.

وعلى نطاق أوسع، قال غريفيث إن تغير المناخ سيؤثر بشكل متزايد على عمل عمال الإغاثة الإنسانية، الذين سيتعين عليهم تعلم كيفية استخدام البيانات المناخية بشكل أفضل لتركيز موارد المساعدات.

وقال: "ليس هناك شك في أن المناخ يواجه الصراع ويتنافس معه كمحرك للحاجة".

وقال "إن المناخ يؤدي الآن إلى نزوح عدد أكبر من الأطفال مقارنة بالنزاع. ولم يكن الأمر كذلك من قبل".