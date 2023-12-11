لبلبة تواجه الحبس لتصويتها مرتين في الانتخابات الرئاسية المصرية

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن رصد واقعة تصويت إحدى الناخبات "مرتين" في الانتخابات الرئاسية 2024، مشيرة إلى إحالة الواقعة لجهات التحقيق، حسبما ذكرت "وسائل إعلام محلية".وذكرت صحف مصرية منها "الشروق" أن الناخبة هي الفنانة الشهيرة، لبلبة، والتي أدلت بصوتها في الانتخابات الرئاسية لمرة ثانية داخل مصر على الرغم من تصويتها بلجنة بالسعودية أثناء تصويت المصريين بالخارج.وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي منشورات مرفق بها صور تظهر الفنانة الشهيرة أثناء التصويت بالسعودية في المرة الأولى ثم في بمصر بالمرة الثانية.تبين للجنة تصويت الناخبة بالخارج بإحدى السفارات بالدول العربية خلال الفترة المخصصة لتصويت المصريين بالخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر، وأنها أقدمت على التصويت مجددا خلال العملية الانتخابية التي جرت في مصر، الأحد.واتخذت اللجنة الانتخابية العامة في مصر، والتي تشرف على لجنة الاقتراع الفرعية التي أدلت أمامها الناخبة بصوتها، الإجراءات القانونية اللازمة حيال الناخبة، وإحالتها إلى جهات التحقيق القضائية المختصة.وفقا للمادة رقم 66 من قانون مباشرة الحقوق السياسية في مصر فإنه "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه (20 دولار تقريبا بسعر صرف السوق الموازية) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبدى رأيه في انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته في ذلك".ويعاقب بذات العقوبة أيضا من أبدى رأيه منتحلا اسم غيره، وكذا كل من اشترك في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة.