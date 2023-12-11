البريطانيون يسافرون إلى تركيا للحصول على طبيب اسنان.. ما القصة؟

في تقرير أعدته رويترز، استعرضت قصة احدى النساء البريطانيات تدعى ماريون باركس التي بمجرد ادراكها أنها في حاجة إلى علاج مكثف لأسنانها، قررت المرأة البالغة من العمر 55 عاما أن أفضل إجراء لها هو مغادرة قريتها الإنجليزية الصغيرة لإجراء زراعة أسنان في اسطنبول.باركس هي واحدة من آلاف البريطانيين الذين يسافرون إلى الخارج لإجراء عمليات تجميلية للحصول على الابتسامة المثالية، يذهب الكثيرون الآن للحصول على علاج أسنان أساسي يقولون إنهم لا يستطيعون الحصول عليه في بريطانيا.وقالت لرويترز من منزلها في شرق إنجلترا قبل الرحلة إنه "أمر محزن بعض الشيء."تشتهر بريطانيا بأنها مصدر للنكات حول الأسنان السيئة، وتعاني من نقص في أطباء الأسنان، لتحتل المرتبة الثالثة من الأسفل بين 22 دولة معظمها غنية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من حيث الوصول إلى الخدمات في عام 2021.وقد أدت المشاكل المتعلقة بنظام التمويل الحكومي إلى تفاقم المشكلة، مما يعني أن ملايين الأشخاص لا يستطيعون الوصول إلى طبيب أسنان منخفض التكلفة في الخدمة الصحية الوطنية التي تديرها الدولة .ومع تكلفة طب الأسنان الخاص الباهظة للكثيرين، زادت الأزمة من الشعور بالضيق في بريطانيا، حيث تعاني مؤسسة وطنية عزيزة مثل هيئة الخدمات الصحية الوطنية من أزمة دائمة، مع إضراب الموظفين، وارتفاع تكاليف المعيشة بشكل صاروخي.وقالت باركس لرويترز في وقت لاحق لدى وصولها إلى اسطنبول لإجراء عملية إزالة سن وتركيب زرعتين، "أشعر بالأسف على الأشخاص الذين يعانون من الألم في المملكة المتحدة"، ودفعت خمس التكلفة مقارنة بعيادة بريطانية خاصة. .لا توجد إحصاءات رسمية عن سياحة طب الأسنان من بريطانيا، لكن المقابلات التي أجريت مع ست شركات في هذه الصناعة المجزأة للغاية تظهر أن سياحة طب الأسنان في المملكة المتحدة إما وصلت إلى مستويات قياسية بالنسبة لتلك الشركات، أو أنها تنمو بسرعة.وقد عالجت عيادة باركس تاور لطب الأسنان في إسطنبول أكثر من 500 مريض بريطاني هذا العام، ارتفاعًا من 200 مريض في عام 2022، وتتوقع أن يستمر ذلك في النمو، مدعومًا جزئيًا بضعف الليرة.وقالت شركات طب الأسنان الأخرى العاملة في جميع أنحاء تركيا والمجر ورومانيا إنها تشهد طلبًا قويًا في المملكة المتحدة.تلقت شركة Medical Travel Market، وهي شركة استشارية مقرها المملكة المتحدة، أكثر من 1500 استفسار حتى منتصف نوفمبر من هذا العام، بزيادة تزيد عن 450٪ مقارنة بعام 2022. وتقول شركة زراعة الأسنان في الخارج إنها خدمت عددًا قياسيًا من البريطانيين في عام 2023، وساعدت "المئات" على الطيران. إلى رومانيا لإجراء زراعة الأسنان.وتتوقع شركة Dental Departures، التي تقول إنها أكبر شركة في العالم لسياحة طب الأسنان من حيث الإيرادات، أن تقفز الحجوزات من بريطانيا بنسبة 15% لتصل إلى مستوى قياسي في عام 2023. وتتوقع شركة Dent Royal أن تحجز 600 مريض بريطاني إلى مدينة إزمير الساحلية التركية في عام 2023. 2023، ارتفاعًا من 350 العام الماضي.وقال إيدي كراوتش، رئيس الجمعية البريطانية لطب الأسنان، لرويترز إن إغلاق العيادات البريطانية أثناء عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا أدى إلى تراكم كبير ولم يعد الناس يسافرون إلى الخارج لإجراء أعمال تجميلية فقط.وبالنسبة لباركس، فإنها تخطط للعودة إلى إسطنبول في أبريل/نيسان لمزيد من العلاج. وقالت إن السفر إلى الخارج لم يكن "أمراً يحتاج إلى تفكير" وأنها أعجبت حقاً بالخدمة.وقالت وهي تسير في شوارع اسطنبول بعد يومين من إجراء العملية "لقد كان الأمر رائعا". "لقد كانت تجربة جديرة بالاهتمام للغاية."