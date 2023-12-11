الليرة التركية تسجل "أعلى انهيار" مقابل الدولار

وهبطت الليرة 35 في المئة منذ بداية العام وحتى الآن بعد أن خففت السلطات قبضتها على أسعار الصرف في إطار التحول بقدر أكبر نحو السياسات التقليدية.وبعد تبني سياسات غير تقليدية على مدار سنوات، عدل الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، نهجه في يونيو الماضي، وعين محافظة جديدة للبنك المركزي الذي رفع منذ ذلك الحين أسعار الفائدة من 8.5 في المئة إلى 40 في المئة.وأدى دعم الرئيس التركي لسياسة أسعار الفائدة المنخفضة على الرغم من ارتفاع التضخم إلى أزمة عملة في أواخر عام 2021.ودفع ذلك التضخم إلى الارتفاع فوق 85 في المئة العام الماضي.