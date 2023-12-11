ثلاث دول تدعو الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على حماس وداعميها

وجاء في الرسالة التي نشرتها "رويترز": "نعبر عن دعمنا الكامل للاقتراح الداعي إلى إنشاء نظام عقوبات مخصص ضد "حماس" وداعميها".وأضافت: "التبني السريع لنظام العقوبات سيمكّننا من إرسال رسالة سياسية قوية حول التزام الاتحاد الأوروبي ضد "حماس" وتضامننا مع إسرائيل".وأعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على عشرة أعضاء في "حماس" والشبكة المالية التابعة لها في غزة، والسودان، وتركيا، والجزائر، وقطر.