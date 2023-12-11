عبد اللهيان: شيء واحد يجمع بين إيران وإسرائيل

وكرر أمير عبد اللهيان اقتراح إيران "بإجراء استفتاء لتحديد مصير فلسطين مع السماح فقط لأحفاد أولئك الذين عاشوا هناك قبل عام 1948 بالتصويت".وتؤيد معظم الدول علناً إنشاء دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل. ويقول منتقدو السياسة الإسرائيلية إن أفعالها تهدف إلى جعل هذا الأمر مستحيلاً.كما أكد عبد اللهيان أن "رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية أكد له أن الحركة جاهزة لمواصلة القتال لسنوات".وأضاف أن "طهران أبلغت الولايات المتحدة أنها لا تحبذ توسيع نطاق الصراع في المنطقة لكنه شدد على أن "الوضع اليوم ينذر باحتمال حدوث انفجار في أي لحظة".وقال وزير الخارجية الإيراني إنه "يتعين على أميركا أن تتخلى عن الدعم الثابت وغير المشروط لإسرائيل".وتابع: "لا يمكن تدمير حماس من خلال الحرب ولا يمكن تأمين إطلاق سراح المخطوفين عبر المعارك".