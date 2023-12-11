روسيا: لدينا وثائق تؤكد اجراء أمريكا بحوثا حول كورونا بين 2016 و2020

ونقلت وكالة "تاس" للأنباء، عن كيريلوف قوله، خلال مؤتمر صحافي: "بمصادفة غريبة، سبق انتشار الوباء عدد من المشاريع البحثية حول دراسة منهجية لفيروسات كورونا، والتي مولتها الإدارة الأميركية".وأضاف: "تشير التقارير لدينا حول مشروع "تقييم مخاطر فيروس كورونا" والعدوى الناشئة من الخفافيش آكلة الحشرات في أوكرانيا وجورجيا إلى الأبحاث حول فيروسات كورونا بين عامي 2016 و2020".وأصاب فيروس كورونا العالم بالشلل التام بنهايات عام 2019 ومطلع 2020، كما تسبب بخسائر فادحة للاقتصاد العالمي، خلافاً لملايين الوفيات جراء الفيروس ومتحوراته.